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Производство практически любой печати за 5 минут

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Машина позволяет производить печати 14 различных размеров

6000

Каждая печать годна на 6000 оттисков до перезаправки

Видео процесса работы устройства :

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Наши преимущества:

Питание 220В

Питание 220В от стандартной розетки.

Печати с изображениями

Возможность изготавливать печати с текстом и изображениями.

Разные формы

Производит круглые и прямоугольные печати.

Особые чернила

Каждая печать заправлена нестираемыми водостойкими чернилами архивного качества производства Япония.

Много размеров

11 Размеров прямоугольных печатей.

Разные диаметры

Круглые печати от 14 до 45 мм диаметром.

Как это работает

Автоматическая машина для производства печатей за 5 минут от Японского производителя Shachihata.

Патент на технологию

С помощью патентованной технологии машина позволяет производить печати 16 различных размеров в течении 5 минут.

Специальная программа

Метод работы очень прост и не требует специальных знаний. Машинка поставляется со специальным програмным обеспечением, которое работает на стандартном компьютере.

Простота работы

В программе набирается текст, который должен быть размещён на печати. Можно также импортировать изображения и разместить их на печати вместе с текстом.

Скорость работы

После того, как печать набрана в программе, в машину вставляется болванка для печати и в течении 5 минут печать готова!

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Долгая служба

Печати идут уже с чернилами, которые позволяют сделать 5000-6000 оттисков перед добавкой чернил.

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Компактность

Машина по рамерам не больше обычного офисного принтера, имеет габариты 225х385х230 мм и весит 7 кг.

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Фотографии

Внеший вид устройства.

Официальный дистрибьютер японской компании:
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