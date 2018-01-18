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Производство практически любой печати за 5 минут
Машина позволяет производить печати 14 различных размеров
Каждая печать годна на 6000 оттисков до перезаправки
Питание 220В от стандартной розетки.
Возможность изготавливать печати с текстом и изображениями.
Производит круглые и прямоугольные печати.
Каждая печать заправлена нестираемыми водостойкими чернилами архивного качества производства Япония.
11 Размеров прямоугольных печатей.
Круглые печати от 14 до 45 мм диаметром.
Автоматическая машина для производства печатей за 5 минут от Японского производителя Shachihata.
С помощью патентованной технологии машина позволяет производить печати 16 различных размеров в течении 5 минут.
Метод работы очень прост и не требует специальных знаний. Машинка поставляется со специальным програмным обеспечением, которое работает на стандартном компьютере.
В программе набирается текст, который должен быть размещён на печати. Можно также импортировать изображения и разместить их на печати вместе с текстом.
После того, как печать набрана в программе, в машину вставляется болванка для печати и в течении 5 минут печать готова!
Печати идут уже с чернилами, которые позволяют сделать 5000-6000 оттисков перед добавкой чернил.
Машина по рамерам не больше обычного офисного принтера, имеет габариты 225х385х230 мм и весит 7 кг.
Внеший вид устройства.
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